Recherche Helmond pakt drie mannen op die de baas waren over nepagenten

De recherche in Helmond heeft drie verdachten aangehouden die mogelijk betrokken zijn bij meerdere oplichtingszaken met nepagenten. De verdachten zouden slachtoffers telefonisch hebben benaderd en vervolgens nepagenten hebben aangestuurd om toe te slaan.

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Het gaat om twee mannen van 21 en 22 jaar uit Eindhoven en een 21-jarige man uit Den Bosch. Zij worden verdacht van oplichting en zitten vast.