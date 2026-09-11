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Recherche Helmond pakt drie mannen op die de baas waren over nepagenten

Aangepast
Foto: Instagram politie Roosendaal
Foto: Instagram politie Roosendaal

De recherche in Helmond heeft drie verdachten aangehouden die mogelijk betrokken zijn bij meerdere oplichtingszaken met nepagenten. De verdachten zouden slachtoffers telefonisch hebben benaderd en vervolgens nepagenten hebben aangestuurd om toe te slaan.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Het gaat om twee mannen van 21 en 22 jaar uit Eindhoven en een 21-jarige man uit Den Bosch. Zij worden verdacht van oplichting en zitten vast.

Volgens de politie richt het onderzoek zich op de organisatie achter de nepagenten. Er is bewust ingezet op mensen die een aansturende rol zouden hebben gehad.

De drie mannen zijn vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die besloot dat zij langer vast blijven zitten. Het onderzoek moet uitwijzen bij hoeveel oplichtingszaken zij betrokken waren.

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