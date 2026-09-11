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Kind nagekeken na ongeluk met drie auto's op N69 bij Valkenswaard

Kind nagekeken na ongeluk met drie auto's op N69 bij Valkenswaard (foto: Rico Vogels / Persbureau Heitink).
Kind nagekeken na ongeluk met drie auto's op N69 bij Valkenswaard (foto: Rico Vogels / Persbureau Heitink).

Op de N69 tussen Valkenswaard en Borkel was vrijdagmiddag een ongeluk waarbij drie auto's betrokken waren. Het ging om een kop-staartbotsing.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

In één van de auto's zaten een bestuurster en een jong kind. Beiden waren flink geschrokken. Het kind kreeg van de politie een knuffelbeer en is later nog nagekeken in de ambulance.

Omstanders schoten te hulp voordat de hulpdiensten arriveerden. Twee auto's worden door een bergingsbedrijf getakeld.

  • Kind nagekeken na ongeluk met drie auto's op N69 bij Valkenswaard (foto: Rico Vogels / Persbureau Heitink).
  • Kind nagekeken na ongeluk met drie auto's op N69 bij Valkenswaard (foto: Rico Vogels / Persbureau Heitink).

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