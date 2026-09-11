Tim doet mee aan WK Ironman en ASML dokt 171 miljoen: dit gebeurde vandaag
Wie begint er nu aan een Ironman als je de overkant van het zwembad niet eens haalt? Tim Beerens (32) uit Eindhoven doet het gewoon. En Frank Lammers werkt aan een nieuwe serie, speciaal voor Gen Z. De afleveringen duren 1 minuut. Dit zijn de vijf verhalen die je vrijdag gelezen moet hebben.
Vier jaar geleden sportte Tim Beerens nauwelijks, nu staat hij zondag aan de start van het WK Ironman in Nice. Toen hij zijn eerste wedstrijdfiets kocht en over zijn plannen vertelde, werd hij vierkant uitgelachen. Nu traint hij twee tot vier keer per dag, soms wel twintig uur per week. Verjaardagen, vakanties en feestdagen? Die moesten wijken voor het trainingsschema. Lees hier zijn verhaal.
ASML betaalt de gemeente Eindhoven in totaal ruim 171 miljoen euro om uit te breiden op de Brainport Industries Campus. Het techbedrijf krijgt de grond niet in eigendom, maar mag deze eeuwigdurend gebruiken via erfpacht. In 2028 moeten de deuren van het eerste deel openen, waar op termijn 20.000 extra medewerkers kunnen werken. Met buren als Eindhoven Airport en de militaire kazerne zijn er afspraken gemaakt over gebouwhoogtes en geluidshinder. Check het hier.
Uitgaanscentrum Time Out in Gemert dreigt te verdwijnen door de komst van een nieuwe middelbare school. Maar Dennis, Aafke en Amy willen dat de gemeente onderzoekt of beide kunnen samengaan op het terrein. In anderhalve week hebben bijna 2.000 mensen hun petitie ondertekend. Het drietal benadrukt dat ze niet tegen de school zijn, maar dat Time Out meer is dan een uitgaansplek. Waar kunnen anders dagelijks 1.500 jongeren carnaval vieren? Lees hun verhaal hier.
Frank Lammers werkt in Antwerpen aan een nieuwe online serie speciaal voor Gen Z. De afleveringen van 'Slick' duren maar een minuut en zijn bedoeld voor social media. Samen met bevriende Belgische en Nederlandse acteurs maakt de acteur uit Mierlo dit experimentje. Wanneer de serie verschijnt, is nog onbekend. Hier lees je meer.
Tot slot nog golfnieuws uit Cromvoirt. De Solheim Cup trekt duizenden bezoekers uit de hele wereld, ondanks tickets vanaf 125 euro. Golf-fans uit Wales, Amerika en Zweden vinden het meer dan de moeite waard om de beste vrouwelijke golfers ter wereld te zien. Zo'n 700 vrijwilligers uit diverse landen helpen mee. Het hoofdtoernooi tussen Europa en Amerika begint vrijdag. Lees hier het hele verhaal.