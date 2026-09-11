Politie heeft handen vol aan loslopende hond op de N261

Een loslopende hond heeft de politie vrijdagavond flink beziggehouden bij Loon op Zand. Rond kwart voor zeven kwam een melding binnen dat het dier over de Midden-Brabantweg N261 liep.

Meerdere politie-eenheden gingen erop af en probeerden de hond te vangen. Maar daar had het dier duidelijk andere ideeën over. De hond zette het op een lopen en wist de agenten lange tijd voor te blijven.

Vanaf de Midden-Brabantweg ging het richting de Heideweg in Loon op Zand. Daarna liep de hond verder richting de Baan achter de Plakken, in de omgeving van het Blauwe Meer. De politie bleef het dier ondertussen volgen.

Met vangstok wordt hond gevangen

Bij het hek van het Blauwe Meer kwam er een einde aan de achtervolging. Daar kregen agenten de hond te pakken. Met een vangstok konden ze het dier veilig vasthouden.

Er werd een politiebusje opgeroepen om het dier te kunnen vervoeren. Daarmee is het naar een asiel gebracht, waar hij verder wordt opgevangen.

Het is niet duidelijk waar de hond vandaan komt, of van wie hij is.