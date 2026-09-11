Navigatie overslaan
Ontdek

Explosief gevonden bij huis in Sint-Michielsgestel, omgeving afgezet

Aangepast
Voorbijgangers vinden zelfgemaakt explosief in tuin in Sint-Michielsgestel (foto: Bart Meesters / Persbureau Heitink).
Voorbijgangers vinden zelfgemaakt explosief in tuin in Sint-Michielsgestel (foto: Bart Meesters / Persbureau Heitink).

In een tuin aan de Campanulastraat in Sint-Michielsgestel is vrijdag aan het eind van de middag een zelfgemaakt explosief gevonden. Voorbijgangers zagen het liggen en waarschuwden de politie.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Het ging om een lege frisdrankfles met daarin een vermoedelijk brandbare vloeistof. Aan de fles zat een zelfgemaakt explosief vastgemaakt.

Het lijkt er op dat de brandbom naar het huis is gegooid, maar niet is afgegaan. De bewoners waren op dat moment niet thuis.

Specialisten van Defensie hebben het explosief veiliggesteld. De politie doet nog onderzoek naar wat er precies is gebeurd en wie er achter het explosief zit.

De omgeving is afgezet.

Voorbijgangers vinden zelfgemaakt explosief in tuin in Sint-Michielsgestel (foto: Bart Meesters / Persbureau Heitink).
Voorbijgangers vinden zelfgemaakt explosief in tuin in Sint-Michielsgestel (foto: Bart Meesters / Persbureau Heitink).

Lees ook

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.