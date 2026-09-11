Explosief gevonden bij huis in Sint-Michielsgestel, omgeving afgezet

In een tuin aan de Campanulastraat in Sint-Michielsgestel is vrijdag aan het eind van de middag een zelfgemaakt explosief gevonden. Voorbijgangers zagen het liggen en waarschuwden de politie.

Het ging om een lege frisdrankfles met daarin een vermoedelijk brandbare vloeistof. Aan de fles zat een zelfgemaakt explosief vastgemaakt.

Het lijkt er op dat de brandbom naar het huis is gegooid, maar niet is afgegaan. De bewoners waren op dat moment niet thuis.

Specialisten van Defensie hebben het explosief veiliggesteld. De politie doet nog onderzoek naar wat er precies is gebeurd en wie er achter het explosief zit.

De omgeving is afgezet.