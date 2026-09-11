PSV ontvangt Sparta Rotterdam in thuiswedstrijd

PSV speelt zondagavond in het Philips Stadion tegen Sparta Rotterdam. Het team van Peter Bosz heeft al 28 eredivisiewedstrijden op rij niet verloren van de Rotterdammers. De laatste nederlaag dateert van 3 november 2001. PSV staat momenteel tweede in de competitie.

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Na een sterke start van het seizoen ontvangt PSV zondagavond Sparta Rotterdam in Eindhoven. De ploeg van Peter Bosz heeft dertien punten uit de eerste vijf wedstrijden en scoorde daarin achttien keer. Sparta staat op de dertiende plaats en heeft tot nu toe slechts één overwinning geboekt.

PSV heeft in de laatste zestien thuiswedstrijden in de competitie minimaal twee keer gescoord. Toch is er ruimte voor verbetering: het lukte de Eindhovenaren niet om in de laatste acht thuisduels de nul te houden. Dit is een aandachtspunt voor de defensie.

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Bij Sparta speelt Isaac Babadi, een oud-PSV'er. De 21-jarige middenvelder is dit seizoen verhuurd aan de Rotterdammers. Babadi maakte vorige week indruk door te scoren bij zijn eredivisiedebuut voor Sparta, met zijn eerste balcontact.

Voor PSV is het de tweede thuiswedstrijd in vier dagen tijd. Donderdagavond eindigde het Champions League-duel tegen Shakhtar Donetsk in een 1-1 gelijkspel. Sergiño Dest zorgde vlak na rust voor de gelijkmaker.

Mauro Júnior is een opvallende speler in het team van PSV. De Braziliaan heeft dit seizoen al 45 keer de bal veroverd, meer dan iedere andere speler. Ook met 476 balcontacten is hij een belangrijke schakel. Zijn prestaties zijn beloond met een oproep voor het nationale team van Brazilië.