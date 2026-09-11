Roofvogel zit vast in grille van auto en komt ook nog in Limburg terecht

Een buizerd heeft vrijdagavond een bijzondere rit gemaakt. Op de A67 bij Neerkant vloog de roofvogel tegen de grille van een auto. De wagen sleurde het dier vervolgens een half uur lang mee, tot in het Limburgse Grubbenvorst.

De inzittenden zagen de buizerd bij Neerkant laag voor de auto langs vliegen. Ze dachten dat de vogel op tijd was uitgeweken en de wagen nét had gemist, maar tot hun grote verbazing bleek dat niet het geval.

Toen de auto aankwam op de Kapelaan Slotstraat in Grubbenvorst, ontdekten de inzittenden dat de buizerd nog altijd vastzat in de grille. Wonder boven wonder leek het dier nog in leven nadat het zo'n 30 kilometer lang mee was gesleurd door de grote grijze terreinwagen.

Grille kapot

De brandweer werd opgeroepen om de vogel uit de ijzeren tanden van de grille te bevrijden. Het dier zat goed vast. Brandweerlieden moesten daarom een aantal spijlen aan de voorkant van de auto losknippen.

De buizerd is overgedragen aan de dierenambulance. Volgens een ooggetuige leek het naar omstandigheden goed te gaan met het beestje.

Nou ja, behalve dan dat hij door zijn miscalculatie ineens in Limburg terechtkwam.