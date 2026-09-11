Winkeldief zonder rijbewijs rijdt onder invloed weg en is daarna auto kwijt

Een winkeldief uit Waspik heeft zichzelf vrijdagmiddag behoorlijk in de nesten gewerkt. De 31-jarige man werd eerst betrapt op winkeldiefstal in Waalwijk. Toen hij daarna in zijn auto stapte en wegreed, werd het alleen maar erger voor de man.

De man werd vrijdagmiddag betrapt bij een winkel in de Waalwijkse wijk Bloemenoord. Agenten handelden de winkeldiefstal ter plaatse af. Het Openbaar Ministerie beslist later welke straf hij daarvoor krijgt.

Daar had de man het bij kunnen laten. Maar even later zagen agenten hem in een auto stappen en wegrijden. Ze besloten zijn gegevens te controleren en ontdekten dat hij helemaal geen rijbewijs B heeft.

Hij bleek bovendien onder invloed van drugs achter het stuur te zitten. Agenten hielden hem daarop aan.

Niet de eerste keer

Bij controle bleek ook nog dat het niet de eerste keer was dat de man zonder rijbewijs en onder invloed de weg op ging. Dat kwam hem duur te staan: naast de aanhouding en meerdere boetes werd zijn auto in beslag genomen.

Het OM beslist later wat er met de auto gebeurt en welke straf de man krijgt.