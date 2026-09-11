Willem II verrast koploper AZ met late gelijkmaker
Willem II heeft vrijdagavond een punt gepakt tegen AZ. In Alkmaar werd het 1-1. Daarmee leed AZ voor het eerst dit seizoen puntenverlies. De Alkmaarders blijven met 16 punten voorlopig koploper van de Eredivisie. Willem II heeft nu twee punten uit zes wedstrijden.
Voor Willem II wachtte vooraf een lastige wedstrijd. AZ was na vijf speelrondes met 15 punten de koploper van de Eredivisie. PSV stond tweede met 13 punten uit evenveel wedstrijden.
In een aftastende beginfase had AZ veel de bal, maar de Alkmaarders creëerden weinig kansen. Willem II werd af en toe gevaarlijk vanuit de tegenaanval. Toch brak AZ in de 33e minuut door de Tilburgse verdediging.
1-0
Een uitstekende steekpass van Calvin Stengs werd door Mexx Meerdink klaargelegd voor aanvoerder Jordy Clasie. Die schoot de bal in de linkerhoek: 1-0. Stengs kreeg daarna de kans om de voorsprong te verdubbelen, maar schoot voor een leeg doel over.
Kort voor rust kwam Willem II dicht bij de gelijkmaker. Ook na de pauze bleef het spelbeeld hetzelfde: AZ had veel balbezit en Willem II loerde op de omschakeling. Een Alkmaarse overwinning leek lange tijd niet echt in gevaar.
Gelijkmaker
Tot tien minuten voor tijd. Balverlies van invaller Weslley Patati op het middenveld leidde de gelijkmaker in. Willem II schakelde snel om en speelde de bal direct naar voren. Uriël van Aalst gaf voor op Devin Haen, die de 1-1 binnenwerkte.
In de blessuretijd kreeg AZ nog een grote kans om alsnog de zesde overwinning op rij te pakken. Na een goede voorzet van Peer Koopmeiners kreeg Patati de bal voor zijn voeten, maar hij schoot over.