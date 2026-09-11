Willem II verrast koploper AZ met late gelijkmaker

Willem II heeft vrijdagavond een punt gepakt tegen AZ. In Alkmaar werd het 1-1. Daarmee leed AZ voor het eerst dit seizoen puntenverlies. De Alkmaarders blijven met 16 punten voorlopig koploper van de Eredivisie. Willem II heeft nu twee punten uit zes wedstrijden.

Voor Willem II wachtte vooraf een lastige wedstrijd. AZ was na vijf speelrondes met 15 punten de koploper van de Eredivisie. PSV stond tweede met 13 punten uit evenveel wedstrijden. In een aftastende beginfase had AZ veel de bal, maar de Alkmaarders creëerden weinig kansen. Willem II werd af en toe gevaarlijk vanuit de tegenaanval. Toch brak AZ in de 33e minuut door de Tilburgse verdediging.