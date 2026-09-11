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Ontdek

Drugsdealer wordt op heterdaad betrapt, politie vindt drugs en veel geld

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foto: Omroep Brabant
foto: Omroep Brabant

Een  drugsdealer is woensdag op heterdaad aangehouden in de Leonarduswijk in Helmond. Dat gebeurde na signalen uit de buurt over drugsoverlast. Dat meldt de politie.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De politie hield de verdachte tijdens een actie met een gespecialiseerde eenheid aan voor de handel in harddrugs.

Bij de dealer werd een grotere hoeveelheid contant geld gevonden. Ook namen agenten harddrugs en meerdere telefoons in beslag.

De politie zegt dat drugsoverlast in de Leonarduswijk blijvend aandacht krijgt. Het onderzoek naar de verdachte gaat verder.

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