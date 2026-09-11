NAC verliest thuis van Jong FC Utrecht: 2-3

Het debuut van Rick Kruys als hoofdtrainer van NAC is teleurstellend verlopen. Jong FC Utrecht wint in Breda met 2-3, ondanks een voorsprong voor NAC bij rust.

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Het Rat Verlegh Stadion was het decor van een teleurstellende avond voor NAC Breda. Jong FC Utrecht kwam al vroeg op voorsprong door een doelpunt van Noa Dundas. Hoewel NAC daarna de wedstrijd leek te kantelen, met twee treffers van spits Paul Gladon, wisten de Utrechters in de tweede helft de winst alsnog naar zich toe te trekken.

De wedstrijd kende een bijzonder moment voor Mylan Brouwers. De 17-jarige linksback uit Oud Gastel stond voor het eerst in de basis bij NAC. Ook Elijah Ikpia, een andere speler uit de NAC Academie, maakte zijn debuut in het eerste elftal. Voor NAC was het echter niet genoeg om de vele afwezigen door blessures en schorsingen op te vangen.

NAC op voorsprong bij rust

Na de openingstreffer van Dundas bracht Gladon de Bredase ploeg eerst op gelijke hoogte en daarna zelfs op voorsprong. Voor rust leek NAC de controle te hebben, maar dat beeld kantelde snel na de pauze. Dundas scoorde opnieuw voor Utrecht, waarna Emmanuel Owen de beslissende 2-3 maakte.

Ondanks enkele kansen, waaronder een bal op de lat van Jan Van den Bergh, slaagde NAC er niet in om terug te komen in de wedstrijd. Het debuut van trainer Rick Kruys eindigde daardoor in mineur, met een bittere nederlaag voor de thuisploeg.

Volgende week De Graafschap

NAC heeft nu een week om zich te herpakken. Volgende zondag speelt de ploeg uit Breda in Doetinchem tegen De Graafschap. Het wordt voor Kruys en zijn spelers een kans om de teleurstelling van deze avond achter zich te laten en opnieuw te strijden voor punten.