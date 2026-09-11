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Dodelijk ongeluk tijdens sleutelen aan auto in Maren-Kessel

Dodelijk ongeluk tijdens sleutelen aan auto in Maren-Kessel (foto: Bart Meester / Persbureau Heitink).
Dodelijk ongeluk tijdens sleutelen aan auto in Maren-Kessel (foto: Bart Meester / Persbureau Heitink).

Een man is vrijdagavond om het leven gekomen bij een noodlottig ongeluk aan de Kesselsegraaf in Maren-Kessel. Hij was bij een huis aan een auto aan het sleutelen toen het misging.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De auto stond op een krik. Die schoof weg, waarna de jongen bekneld raakte. Hulpdiensten kwamen snel naar de woning. Onder meer de politie en een ambulance waren aanwezig.

Hulp mocht niet meer baten. De jongen overleed ter plaatse. De politie spreek van een noodlottig ongeval. Hoe oud het slachtoffer is, is nog niet bekend.

Dodelijk ongeluk tijdens sleutelen aan auto in Maren-Kessel (foto: Bart Meester / Persbureau Heitink).
Dodelijk ongeluk tijdens sleutelen aan auto in Maren-Kessel (foto: Bart Meester / Persbureau Heitink).

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