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Man komt onder auto terecht en overlijdt in Maren-Kessel

Aangepast
Dodelijk ongeluk tijdens sleutelen aan auto in Maren-Kessel (foto: Bart Meester / Persbureau Heitink).
Dodelijk ongeluk tijdens sleutelen aan auto in Maren-Kessel (foto: Bart Meester / Persbureau Heitink).

Een man is vrijdagavond om het leven gekomen tijdens het sleutelen aan een auto op de Kesselsegraaf in Maren-Kessel. De auto stond op een krik bij een huis. Die krik schoof weg, waarna de man bekneld raakte onder de wagen.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Hulpdiensten kwamen snel op de melding af. Onder meer de politie en een ambulance kwamen ter plaatse. Hulp mocht niet meer baten. De man overleed ter plaatse.

De politie spreekt van een noodlottig ongeval. Hoe oud het slachtoffer is, is nog niet bekend.

Dodelijk ongeluk tijdens sleutelen aan auto in Maren-Kessel (foto: Bart Meester / Persbureau Heitink).
Dodelijk ongeluk tijdens sleutelen aan auto in Maren-Kessel (foto: Bart Meester / Persbureau Heitink).

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