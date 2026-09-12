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Gevaarlijk gas vrijgekomen bij boerderij in Schaijk

Gevaarlijk gas vrijgekomen bij boerderij in Schaijk (foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink).
Gevaarlijk gas vrijgekomen bij boerderij in Schaijk (foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink).

Bij een boerderij aan de Zeelandsedreef in Schaijk is vrijdagavond gevaarlijk gas vrijgekomen. Rond een kuil op het terrein hing een opvallende oranje damp.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Bij het boerenbedrijf kwam een nitreus gas vrij, dat is een giftige stof die gevaarlijk kan zijn bij inademing.

De brandweer kwam met meerdere voertuigen ter plaatse. Om de koeien te beschermen, sloot de brandweer de stal af met een doek. Uiteindelijk werd het gasprobleem aangepakt en was de situatie weer veilig

Gevaarlijk gas vrijgekomen bij boerderij in Schaijk (foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink).
Gevaarlijk gas vrijgekomen bij boerderij in Schaijk (foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink).

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