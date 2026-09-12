Scooterrijder gewond bij botsing met auto in Breda

Een scooter en een auto zijn vrijdagnacht op elkaar gebotst op de Haagweg in Breda. De bestuurder van de scooter raakte daarbij gewond.

Het slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de auto is door de politie meegenomen naar het politiebureau. Waarom de man is meegenomen en of hij ook is opgepakt, is nog onduidelijk.

De auto raakte zwaar beschadigd en is door een berger afgevoerd. De politie doet onderzoek naar de precieze oorzaak van het ongeval. De weg was kort afgesloten.