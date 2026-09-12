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Opnieuw brandt auto uit in Kaatsheuvel, bestuurder gewond
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Een auto is zaterdagochtend volledig uitgebrand op de Moerse Dreef in Kaatsheuvel. De bestuurder wist uit het brandende voertuig te stappen maar liep wel brandwonden op. Vannacht brandde er ook al auto uit in Kaatsheuvel.
De man is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer uit Tilburg heeft het vuur geblust, maar kon niet voorkomen dat de auto volledig verloren ging.
De oorzaak van de brand of hoe de brand precies uitbrak, is nog niet duidelijk.
Eerdere brand
Vrijdagnacht brandde er ook al een auto uit in Kaatsheuvel. Die auto stond geparkeerd aan de Driestapelenstoel. De brandweer kwam snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat het voertuig verloren ging.
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