Opnieuw brandt auto uit in Kaatsheuvel, bestuurder gewond

Een auto is zaterdagochtend volledig uitgebrand op de Moerse Dreef in Kaatsheuvel. De bestuurder wist uit het brandende voertuig te stappen maar liep wel brandwonden op. Vannacht brandde er ook al auto uit in Kaatsheuvel.

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De man is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer uit Tilburg heeft het vuur geblust, maar kon niet voorkomen dat de auto volledig verloren ging.