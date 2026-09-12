PSV Vrouwen hoopt op goede wedstrijd tegen AZ

Na een wisselvallige week speelt PSV Vrouwen zondag een uitwedstrijd tegen AZ. Het team hoopt de lijn van de overtuigende overwinning op Feyenoord door te trekken. Linksback Melanie Bross blikt vooruit op het duel in Alkmaar.

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PSV Vrouwen heeft een week vol uitersten achter de rug. Het team werd woensdag uitgeschakeld in de laatste voorronde van de UEFA Women's Champions League, maar boekte zondag een overtuigende 6-0 zege op Feyenoord. Dit weekend staat een uitwedstrijd tegen AZ op het programma.

Melanie Bross, die al zes jaar deel uitmaakt van PSV Vrouwen, werkt dit seizoen onder een nieuwe trainer. Ze ziet dat het team steeds beter op elkaar ingespeeld raakt. Toch zit de recente uitschakeling tegen het Deense HB Køge haar nog dwars. "We waren zo dichtbij en missen de league phase op één doelpunt. Dat is zuur, maar we hebben nu een nieuwe kans in Europa." Eind september speelt PSV namelijk in de UEFA Women's Europa Cup tegen Fortuna Hjørring, eveneens uit Denemarken.

Overwinning als opsteker

De ruime overwinning op Feyenoord heeft het team een flinke boost gegeven. Volgens Bross speelden zij vanaf het begin sterk en wisten ze hun kansen goed te benutten. "De puzzelstukjes vielen in elkaar," zegt ze. Zelf scoorde ze niet, hoewel ze er dichtbij was. “De keeper pakte mijn schot goed. Soms moet je ook een beetje geluk hebben. Ik hoop dat de goals voor mij weer gaan komen.”

AZ als stevige tegenstander

AZ geldt als een lastige tegenstander, weet Bross. "Zij willen voetballen en kunnen het ieder team moeilijk maken. Toch heeft ze vertrouwen in een goede afloop. "Als wij ons eigen spel spelen, denk ik dat het goed komt. Tegen Feyenoord viel alles op z'n plek, en ik hoop dat dat nu weer gebeurt."