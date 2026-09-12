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Ontdek

Man (60) die niet kan praten vermist in Haaren 

Archieffoto.
Archieffoto.

Een 60-jarige man uit Haaren is sinds zeven uur vrijdagavond vermist. De politie is dringend naar hem op zoek. De man kan niet praten en heeft een mentale beperking. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De vermiste man is 60 jaar oud, heeft een normaal postuur en is ongeveer 1 meter 70 lang. Hij heeft grijs kort haar en droeg een spijkerbroek, gympen en een bruin shirt toen hij vermist raakte. Hij had geen jas aan en reed vermoedelijk op een driewielfiets.

De politie verzoekt menen die meer weten over de vermiste man om contact op te nemen. 

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