Grote partij zwaar vuurwerk in bestelbus en loods gevonden, man opgepakt

In een bestelbus in Geffen hebben agenten vrijdagavond duizenden stuks zwaar illegaal vuurwerk gevonden. Die vondst leidde vervolgens naar een loods in Heesch. Daar werden naast vuurwerk ook drugs en airsoftwapens gevonden. Een man uit Geffen is opgepakt.

De bus kreeg vrijdagavond een stopteken van surveillerende agenten in de omgeving van Geffen. Volgens de politie viel de bus op door het rijgedrag van de bestuurder.

Toen het voertuig door agenten werd gecontroleerd, vonden zij kartonnen dozen met daarin duizenden stuks illegaal vuurwerk, waaronder cobra’s. De 41-jarige bestuurder werd meteen opgepakt.

De vondst in de bus leidde de politie naar een loods in Heesch. Dat pand werd namelijk gehuurd door de 41-jarige man. Daar werd vuurwerk, drugs en airsoftwapens gevonden. De man uit Geffen zit nog steeds vast.

De politie liet vrijdag in een demonstratie zien hoeveel schade een cobra doet: