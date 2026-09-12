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Drie verdachten aangehouden voor drugsbezit en drugshandel in Valkenswaard

Aangepast
De drie verdachten werden opgepakt bij een 'actiedag' die de politie organiseerde (foto: Instagram politie Valkenswaard).
De drie verdachten werden opgepakt bij een 'actiedag' die de politie organiseerde (foto: Instagram politie Valkenswaard).

Bij een huis in Valkenswaard zijn dinsdag drie mensen opgepakt: twee voor het bezit van harddrugs en één voor het dealen van drugs. Dat meldt de politie Valkenswaard zaterdag op Instagram. De politie kwam de verdachten op het spoor dankzij een tip van een buurtbewoner.

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Geschreven door
Redactie

Die zag eerder dit jaar dat er een bewoner in de buurt in korte tijd veel bezoekjes kreeg en schakelde de wijkagent in. Daarop plande de politie dinsdag een 'actiedag' in. Ook toen viel op dat de bewoner van het huis veel korte bezoekjes van verschillende mensen kreeg. Daarnaast zagen ze dat er drugs werd gedeald.

Contant geld
Naast de aanhoudingen van drie mensen werden ook harddrugs in beslag genomen, net als een voertuig en meerdere telefoons. Dat geldt ook voor de ruim 10.600 euro aan contant geld dat agenten vonden.

De burgemeester van de gemeente Valkenswaard gaat beslissen of het huis gesloten wordt en zo ja, voor hoe lang.

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