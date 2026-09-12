Reusel kermis officieel geopend

Wethouder Maas heeft zaterdagmiddag de kermis in Reusel officieel geopend. Met optredens van Muziekvereniging Concordia en Dansstudio Rockx werd de feestelijke start gevierd. Tot en met dinsdag 15 september staan op de Markt en het Kerkplein diverse attracties en eetkramen.

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De kermis in Reusel begon zaterdagmiddag met een feestelijke opening door wethouder Maas. Om precies twee uur werd het startschot gegeven. Muzikale klanken van Muziekvereniging Concordia en dansoptredens van Dansstudio Rockx zorgden voor een vrolijke sfeer.

De kermis duurt vier dagen en is te vinden op de Markt en het Kerkplein. Er zijn verschillende attracties en eetkraampjes, waar jong en oud zich kunnen vermaken. De openingstijden zijn op zaterdag van twee uur ’s middags tot één uur ’s nachts. Op zondag, maandag en dinsdag sluit de kermis om middernacht.

Prikkelarme middag

Voor mensen die last hebben van de vele prikkels op de kermis, is er een speciale prikkelarme middag. Op dinsdag 15 september tussen twee uur en half vier ’s middags worden licht- en geluidseffecten verminderd en gaat de snelheid van attracties, waar mogelijk, omlaag. Hierdoor kunnen bezoekers op hun gemak genieten van de kermis. Aanmelden is niet nodig.

De kermis in Reusel biedt voor iedereen iets leuks en toegankelijkheid staat dit jaar extra centraal. Kom langs en beleef het zelf!