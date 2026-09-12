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Politie maakt zich zorgen om gezondheid van vermiste vrouw uit Tilburg

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De vermiste vrouw uit Tilburg (foto: politie).
De vermiste vrouw uit Tilburg (foto: politie).

De politie is dringend op zoek naar een vrouw uit de omgeving Korvel in Tilburg. Ze is sinds vrijdagochtend vermist en de politie maakt zich grote zorgen om haar gezondheid.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De vermiste vrouw werd vrijdag om half tien 's ochtends voor het laatst gezien. Ze heeft een fors postuur, kort, geblondeerd haar en blauwe ogen.

Toen ze vermist raakte, droeg ze een gestreept vest met rode, bruine en beige kleuren. Ze reed op een blauw-grijze elektrische fiets van het merk Gazelle, model Orange, met fietstassen eraan. Haar fietshelm is turquoise van kleur.

De politie verzoekt mensen die meer weten over de vermiste vrouw om contact op te nemen.

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