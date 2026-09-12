Politie maakt zich zorgen om gezondheid van vermiste vrouw uit Tilburg

De politie is dringend op zoek naar een vrouw uit de omgeving Korvel in Tilburg. Ze is sinds vrijdagochtend vermist en de politie maakt zich grote zorgen om haar gezondheid.

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De vermiste vrouw werd vrijdag om half tien 's ochtends voor het laatst gezien. Ze heeft een fors postuur, kort, geblondeerd haar en blauwe ogen.