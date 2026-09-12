Frank van Leeuwen aast op Televizier-Ring Talent: 'Ben de enige Brabander'

Frank van Leeuwen (31) uit Budel-Schoot maakt kans op de publieksprijs Televizier-Ring Talent 2026. De presentator van Goedemorgen Nederland en winnaar van de populaire kennisquiz De Slimste Mens behoort tot de laatste zeven kandidaten die kans maken op de prijs. Waarom hij vindt dat hij moet winnen? Daar heeft hij in de talkshow VRIJDAG van Omroep Brabant wel een antwoord op.

Dat de winst binnen hengelen geen eenvoudige opgave wordt, beseft de jonge presentator maar al te goed. "Ik heb pittige concurrentie. Tobias Camman, Daan Alferink, Max Terpstra...", somt hij op. "En Bram Krikke, die heeft een miljoen volgers op de socials." Dinsdag wordt de top 3 bekend gemaakt. En waarom het publiek op Frank zou moeten stemmen? "Omdat ik de enige Brabander ben", lacht hij. "Nee, grapje. Ik vind het een beetje awkward om dat over mezelf te zeggen." Budelnaar Boy Jansen, een van de sidekicks van VRIJDAG, schiet hem te hulp. "Ik weet waar je vandaan bent gekomen en je doet het supergoed. Stem daarom op Frank!" Om daar vervolgens gekscherend aan toe te voegen: "Wie is Bram Krikke?"

Aan ambitie ontbreekt het Van Leeuwen niet. "Ik werk er hard voor. Ik doe de ochtendshow van Goedemorgen Nederland drie keer in de week, waarbij de wekker ergens diep in de nacht gaat. Ik lig 's avonds meestal rond half negen, negen uur in bed. Mijn vriend is sportredacteur bij Eva Jinek, dus die komt thuis als ik naar bed ga."

"Op televisie praat ik met een harde g, maar hier gebruik ik gewoon de zachte g."