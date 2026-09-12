200 mensen stappen in zweefvliegtuig voor goed doel: 'Ik wil nog een keer'

Wie zaterdag in de buurt van Gilze-Rijen omhoog keek, kon ze bijna niet missen: het ene na het andere zweefvliegtuig vloog daar door de lucht. Tweehonderd mensen kregen de kans om vanaf de vliegbasis een zweefvlucht te maken en droegen daarmee bij aan het goede doel. Een van hen is de tienjarige Frederique, die zelfs voor de eerste keer in haar leven in een vliegtuig zat. “Ik wil nog een keer”, roept ze enthousiast na de vlucht.

Zeven zweefvliegverenigingen, elf vliegtuigen en negentig vrijwilligers kwamen zaterdag van heinde en verre om ervoor te zorgen dat er zoveel mogelijk mensen de lucht in konden gaan. Allemaal voor de stichting Vrienden van het Sophia, dat bijdraagt aan onderzoek en projecten in het Sophia Kinderziekenhuis. Frederique is samen met haar oom en tante naar de vliegbasis gekomen. Ze mag als eerste van de familie het vliegtuig in. “Met een soort katapult of touw word je naar voren getrokken en dan ga je heel snel omhoog”, vertelt ze vooraf stoer. “De bestuurder moet wel op tijd losmaken hoorde ik, anders duiken we gelijk weer naar beneden. Maar ik denk dat het wel goedkomt.” Even later wordt ze stevig vastgeklikt in haar stoel. “Leuk, maar ook wel een beetje spannend. Ik zit nu voor de eerste keer in een vliegtuig en weet dan hoe het is om te vliegen.” In haar hand heeft ze een knuffelaapje dat ze net heeft gekocht. “Baap is ready for take-off, zegt ze enthousiast.

Haar piloot is de 24-jarige Lisa Franken. Zij heeft een bijzondere band met het goede doel waarvoor ze zaterdag vliegen. Lisa werd zelf 24 jaar geleden veel te vroeg geboren en bracht haar eerste maanden door in het Sophia Kinderziekenhuis.

“We vragen 42,50 euro voor een vlucht, maar de meeste mensen geven veel meer.”

“Ik ben met 31 weken geboren en woog 875 gram”, vertelt ze. “De eerste drie maanden van mijn leven heb ik in het ziekenhuis gelegen. Ik had ook infecties en toen werd er zelfs tegen mijn ouders gezegd: als de antibiotica niet aanslaat, is er een kans dat ze het niet haalt.” Gelukkig liep het anders en kwam Lisa er goed uit. Inmiddels is ze bijna afgestudeerd als arts en werkt ze in het Erasmus MC in Rotterdam, waar het Sophia Kinderziekenhuis onderdeel van is. Daarnaast is ze al sinds haar veertiende zweefvlieger. Juist daarom vindt ze het belangrijk om zich deze dag in te zetten voor het Sophia. “Tijdens mijn studie werkte ik op de verloskunde-afdeling en zag ik dat er nog steeds veel kindjes te vroeg worden geboren en het niet overleven. Ik hoop dat er met meer geld meer onderzoek gedaan kan worden. En dat we het ziekenhuis ook wat huiselijker kunnen maken voor de ouders. Rond vijf uur ’s middags staat de teller al op 9000 euro. Daarmee is het bedrag van de vorige benefietdag, negen jaar geleden, nu al overtroffen. Toen werd 7500 euro opgehaald voor Alzheimer Nederland. “We vragen 42,50 euro voor een vlucht, maar de meeste mensen geven veel meer”, zegt organisator Michiel Burgering. “Eén bedrijf heeft bijvoorbeeld elf vluchten geboekt en betaalt daar duizend euro voor. Daar zijn we heel blij mee.” En Frederique? Die staat na de landing te stuiteren. “Ik wil nog een keer!", roept ze als de kap opengaat. "Toen we omhoog gingen kreeg ik heel even kriebels, maar daarna was het vooral heel leuk.”