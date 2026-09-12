Blije gezichten: kinderen met handicap rijden mee in Ferrari in Eindhoven

Een boel blije gezichten zaterdagmiddag in Eindhoven: kinderen met een handicap mochten tijdens een rondrit meerijden in tientallen Ferrari's. Ze werden daarbij begeleid door een grote groep motoragenten.

De Ferrari Club Nederland organiseerde de zogeheten Doe Een Plezier Rit. De tocht is bedoeld voor kinderen die uitdagingen met hun gezondheid hebben, zoals een beperking. Voor één dagje mogen ze meegenieten in de auto's.

Tientallen Ferrari-eigenaren hadden zich daarvoor aangemeld. De stoet begon vanaf het Evoluon in Eindhoven en trok via de binnenstad richting Oirschot, Best, Lieshout, Nuenen en Sint Oedenrode. Extra bonus voor de kinderen: de groep auto's werd begeleid door een grote groep motoragenten en verkeersregelaars.

Tussendoor gingen de kinderen ook nog langs het Philips Stadion en het DAF Museum én gaf zanger Djano Wagner een optreden in het Evoluon. De tocht trok onderweg veel bekijks.