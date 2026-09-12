Blije gezichten: kinderen met syndroom rijden mee in Ferrari in Eindhoven

Een boel blije gezichten zaterdagmiddag in Eindhoven: kinderen met het 22q11-syndroom mochten tijdens een rondrit meerijden in tientallen Ferrari's. Ze werden daarbij begeleid door een grote groep motoragenten.

De Ferrari Club Nederland organiseerde de zogeheten Doe Een Plezier Rit. De tocht is bedoeld voor kinderen met het 22q11-syndroom. Dat is een afwijking in het dna en pakt bij elk kind anders uit. Sommigen hebben hartafwijkingen, anderen voedings- of gedragsproblemen.

Voor één dagje mochten ze meegenieten in de auto's. 64 Ferrari-eigenaren hadden zich aangemeld. De stoet begon vanaf het Evoluon in Eindhoven en trok via de binnenstad richting Oirschot, Best, Lieshout, Nuenen en Sint Oedenrode.

Grote groep motoragenten was erbij

Extra bonus voor de kinderen: de groep auto's werd begeleid door een grote groep motoragenten en verkeersregelaars. Tussendoor gingen de kinderen ook nog langs het Philips Stadion en het DAF Museum én gaf zanger Djano Wagner een optreden in het Evoluon.

De tocht trok onderweg veel bekijks.