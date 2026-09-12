Man gewond bij steekpartij in Roosendaal, politie pakt verdachte op

Bij een steekpartij in Roosendaal is zaterdag een 37-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats gewond geraakt. Dat gebeurde in het Vrouwenhofpark aan de Scholtensboslaan. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft meteen een 42-jarige man uit Roosendaal aangehouden.

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De steekpartij gebeurde rond half zes 's middags. Agenten kwamen naar het park en zagen de twee mannen vechten. Het park was tijdelijk afgezet. De politie doet onderzoek naar de steekpartij en vraagt iedereen die iets heeft gezien of camerabeelden heeft zich te melden.