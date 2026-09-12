Navigatie overslaan
Ontdek

Twee gewonden bij steekpartij in Roosendaal, politie pakt verdachte op

Aangepast
Foto: Christian Traets/Persbureau Heitink
Foto: Christian Traets/Persbureau Heitink

Bij een steekpartij is zaterdag iemand gewond geraakt in Roosendaal. Dat gebeurde in het Vrouwenhofpark aan de Scholtensboslaan. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een verdachte aangehouden. De verdachte is ook gewond naar het ziekenhuis gebracht.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De steekpartij gebeurde rond half zes 's middags. Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. Ook kan de politie zaterdagavond nog niets over de identiteit van het slachtoffer en de verdachte zeggen. 

Het park was tijdelijk afgezet. De politie doet onderzoek naar de steekpartij. 

  • Foto: Christian Traets/Persbureau Heitink
    Foto: Christian Traets/Persbureau Heitink
  • Foto: Christian Traets/Persbureau Heitink
  • Foto: Christian Traets/Persbureau Heitink

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.