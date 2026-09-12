Twee gewonden bij steekpartij in Roosendaal, politie pakt verdachte op

Bij een steekpartij is zaterdag iemand gewond geraakt in Roosendaal. Dat gebeurde in het Vrouwenhofpark aan de Scholtensboslaan. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een verdachte aangehouden. De verdachte is ook gewond naar het ziekenhuis gebracht.

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De steekpartij gebeurde rond half zes 's middags. Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. Ook kan de politie zaterdagavond nog niets over de identiteit van het slachtoffer en de verdachte zeggen. Het park was tijdelijk afgezet. De politie doet onderzoek naar de steekpartij.