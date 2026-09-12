Assistent-trainer Güvenç vertrekt bij NAC

Het contract van assistent-trainer Serdal Güvenç bij NAC Breda is na wederzijdse instemming beëindigd. Hierdoor maakt Güvenç na twee jaar deel te hebben uitgemaakt van de technische staf geen langer onderdeel uit van de club.

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Serdal Güvenç trad twee jaar geleden toe tot NAC Breda als assistent-trainer, samen met voormalig hoofdtrainer Carl Hoefkens. Sindsdien heeft hij deel uitgemaakt van de technische staf van de Bredase club.

De komst van Rick Kruys als nieuwe hoofdtrainer markeert een verandering in de samenstelling van de staf. In lijn met deze reorganisatie heeft NAC besloten het contract met Güvenç te ontbinden.

Nieuwe koers onder Kruys

Met Kruys aan het roer voert NAC aanpassingen door binnen de technische staf. Deze veranderingen passen in de bredere strategie van de club om een nieuwe koers te varen.

De club bedankt Güvenç voor zijn inzet gedurende zijn periode bij NAC en wenst hem succes in zijn verdere carrière. Güvenç heeft zelf nog geen reactie gegeven op zijn vertrek.