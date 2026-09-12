Koninklijke onderscheiding voor huisarts Theo Schoone

Burgemeester Wilma Delissen heeft Theo Schoone, huisarts uit Westerhoven, benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij ontving de onderscheiding tijdens zijn publieke afscheid vanwege zijn uitzonderlijke inzet voor de dorpsgemeenschap.

Gevonden voor jou

Theo Schoone, 67 jaar, werkte sinds 1992 als huisarts en praktijkhouder van Huisartspraktijk Schoone in Westerhoven. Naast zijn werk in de praktijk heeft hij zich jarenlang ingezet voor de oprichting en ontwikkeling van Huisartsgroep Bergeijk (HAGRO). Hij was hier van 1992 tot 1994 secretaris en van 1994 tot 2007 voorzitter. Momenteel vervult hij de rol van crisiscoördinator namens HAGRO.

Daarnaast speelde Schoone een belangrijke rol in de samenwerking tussen huisartsen en Service Apotheek Bergeijk. Dit initiatief richtte zich op het verbeteren van medicijngebruik voor patiënten, waarbij veiligheid, effectiviteit en persoonlijke zorg centraal stonden.

Mede-oprichter Medisch Centrum

In 2001 was Schoone mede-initiatiefnemer van het Medisch Centrum Westerhoven. Dankzij zijn inzet konden diverse zorgdiensten behouden blijven en bleef eerstelijnsgezondheidszorg toegankelijk voor inwoners van Westerhoven. Ook droeg hij tussen 2003 en 2007 bij aan de organisatie van praktijkgerichte nascholing voor medewerkers in huisartsenpraktijken.

Van 2011 tot 2018 was Schoone bestuurslid van de Samenwerkende Huisarts Organisatie Kempen en Omstreken. Hij vertegenwoordigde huisartsen uit Bergeijk en Eersel bij de inrichting van patiëntgerichte diensten op de huisartsenspoedpost in het Máxima Medisch Centrum in Eindhoven en Veldhoven.

Betrokken in de gemeenschap

Naast zijn werk als huisarts speelde Schoone een actieve rol in de Westerhovense gemeenschap. Hij was een toegankelijk huisarts en werd door patiënten geroemd als ‘meer dan een huisarts’. Ook was hij bestuurslid van Fanfare Irene van 1996 tot 2001 en leverde een bijdrage aan diverse sociaal-maatschappelijke en culturele activiteiten.

De gemeente Bergeijk heeft haar grote waardering uitgesproken voor Theo Schoone. Hij ontving de koninklijke onderscheiding als erkenning voor zijn jarenlange toewijding en inzet voor de gemeenschap.