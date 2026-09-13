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Auto botst tegen boom in Klein-Zundert, man en vrouw zwaargewond

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Twee zwaargewonden nadat auto tegen boom botst (foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink).
Twee zwaargewonden nadat auto tegen boom botst (foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink).

Een man en een vrouw in een auto zijn zaterdagnacht zwaargewond geraakt bij een botsing op de Palmbosstraat in Klein-Zundert. Het voertuig kwam tegen een boom terecht.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De twee slachtoffers moesten uit de auto bevrijd worden door de hulpdiensten. De brandweer kwam met meerdere voertuigen ter plaatse. Er landde ook een traumahelikopter in de buurt van het ongeval. 

De precieze oorzaak van het ongeval is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek.

Twee zwaargewonden nadat auto tegen boom botst (foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink).
Twee zwaargewonden nadat auto tegen boom botst (foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink).

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