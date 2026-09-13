Man en vrouw zwaargewond bij botsing auto tegen boom in Klein-Zundert

Een man en een vrouw in een auto zijn zaterdagnacht zwaargewond geraakt bij een botsing op de Palmbosstraat in Klein-Zundert. Het voertuig kwam tegen een boom terecht.

De twee slachtoffers moesten uit de auto bevrijd worden door de hulpdiensten. De brandweer kwam met meerdere voertuigen ter plaatse. Er landde ook een traumahelikopter in de buurt van het ongeval.

De precieze oorzaak van het ongeval is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek.