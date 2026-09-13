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Groep jonge fatbikers door Eindhoven achtervolgd na beroving met geweld

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Politie achtervolgt groep fatbikers door Eindhoven (foto: Sem van Rijssel/SQ Vision).
Politie achtervolgt groep fatbikers door Eindhoven (foto: Sem van Rijssel/SQ Vision).

Een groep jonge fatbikers heeft zaterdagavond iemand beroofd in de wijk Meerhoven in Eindhoven. Daarbij werd volgens de politie geweld gebruikt. Agenten probeerden de groep te achtervolgen, maar wist maar één fatbiker staande te houden.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Een groep van tien tot vijftien jongeren ging er na de beroving vandoor. Het is onduidelijk of er iets is buitgemaakt. Ook is het onduidelijk of het slachtoffer gewond is geraakt.

Meerdere wagens van de politie zetten de achtervolging in. Agenten reden met zwaailichten achter de groep aan, onder meer via de busbaan en een fietspad. De fatbikes reden alle kanten op. Een enkeling kon staande worden gehouden.

De politie onderzoekt de zaak en heeft de gegevens van verschillende jongeren genoteerd voor het onderzoek. Of er ook mensen zijn aangehouden is nog onbekend.

Politie achtervolgt groep fatbikers door Eindhoven (foto: Sem van Rijssel/SQ Vision).
Politie achtervolgt groep fatbikers door Eindhoven (foto: Sem van Rijssel/SQ Vision).

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