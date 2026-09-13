Basisscholen Goirle starten Autoloze Schoolweek

Vanaf maandag doen zeven basisscholen in Goirle en Riel mee aan de Autoloze Schoolweek. Het initiatief, onderdeel van ‘Brabant gaat voor NUL verkeersslachtoffers’, wil ouders stimuleren om kinderen lopend, fietsend of steppend naar school te brengen.

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De Autoloze Schoolweek begint op maandag 14 september. Het doel van deze actie is om het autoverkeer rondom scholen te verminderen en daarmee de veiligheid voor kinderen te vergroten. Door de auto te laten staan, willen de initiatiefnemers ouders bewust maken van alternatieve manieren om hun kinderen naar school te brengen.

De afgelopen jaren is het steeds drukker geworden rond basisscholen door autoverkeer. Dit heeft gevolgen voor de verkeersveiligheid, vooral voor kinderen. Door te kiezen voor wandelen, fietsen of steppen, krijgen kinderen de kans om eerder zelfstandig deel te nemen aan het verkeer. Het stimuleert ook hun dagelijkse beweging.

Gezondheid en zelfstandigheid

Naast het vergroten van de verkeersveiligheid heeft de Autoloze Schoolweek ook aandacht voor de gezondheid van kinderen. Meer beweging zorgt niet alleen voor een beter welzijn, maar helpt kinderen ook om actiever te zijn. Bovendien draagt het bij aan het ontwikkelen van zelfstandigheid in het verkeer.

Het initiatief maakt deel uit van de campagne ‘Brabant gaat voor NUL verkeersslachtoffers’. In totaal doen zeven basisscholen uit Goirle en Riel mee aan de actie. Zij hopen dat ouders de komende week de auto laten staan en kiezen voor een duurzamere en gezondere manier van vervoer.