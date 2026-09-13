Rolstoeltennisser Niels Vink pakt Grand Slam op US Open



Rolstoeltennisser Niels Vink uit Helmond heeft op de US Open een bijzondere mijlpaal bereikt. De 23-jarige Vink, uitkomend in de quads-klasse, wist in de finale van het grandslamtoernooi landgenoot Sam Schröder te verslaan (6-2, 7-5) en realiseerde daarmee een Grand Slam (of 'calendar slam'), alle vier grandslamtoernooien winnen in een seizoen.

Vink pakte eerder dit jaar ook al de titel op de Australian Open, meldt de NOS, Roland Garros en Wimbledon. De titel in New York was zijn elfde grandslamtitel in het enkelspel in totaal.

Vink nam met zijn zege revanche op de nederlaag in de dubbelspelfinale die hij een dag eerder leed met dubbelpartner Guy Sasson tegen Schröder en diens partner Jin Woodman.