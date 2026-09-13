Politie deelt nieuwe beelden van vermiste vrouw (53): 'Zijn zeer bezorgd'

De 53-jarige vrouw die vrijdagochtend vermist raakte in de omgeving Korvel in Tilburg is nog steeds niet gevonden. De politie maakt zich grote zorgen en deelt zondag nieuwe beelden van de vrouw. "Daarop is de outfit die ze aanhad op moment van vermissing te zien."

De vermiste vrouw werd vrijdag om half tien 's ochtends voor het laatst gezien. De vrouw is 53 jaar oud, heeft een fors postuur, kort, geblondeerd haar en blauwe ogen. Toen ze vermist raakte, droeg ze een gestreept vest met rode, bruine en beige kleuren. Ze reed op een blauw-grijze elektrische fiets van het merk Gazelle, model Orange, met fietstassen eraan. Haar fietshelm is turquoise van kleur.

Nodig dat we haar snel vinden

Vanwege de privacy kan de woordvoerder van de politie niet ingaan op details. "Maar we willen haar zo snel mogelijk vinden, het is écht nodig dat we haar vinden", benadrukt een woordvoerder. "Het opsporingsteam dat hiermee bezig is, maakt zich grote zorgen. Dat heeft met haar gezondheid te maken."

Daarom deelt de politie opnieuw beelden van de vrouw. Op de foto die zaterdag werd gedeeld is haar gezicht goed te zien, maar op nieuwe beelden is de vrouw vrijdagochtend net voor de vermissing te zien. Daarbij is de kleding die ze op dat moment droeg goed in beeld, en ook de fiets en de helm die ze droeg staan op de foto.

De politie verzoekt mensen die meer weten over de vermiste vrouw om contact op te nemen.