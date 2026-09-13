Populaire Bossche 'puthuiszanger' Louis Huijnen (74) overleden

Zowat iedere Bosschenaar kent bewust of onbewust zijn stem. Operazanger Louis Huijnen deed zijn stemoefeningen steevast fietsend door de stad. De stem van de 'Puthuiszanger' of 'Louis Waterput' galmde regelmatig over de Markt in Den Bosch. Nu is het stil. Huijnen overleed deze zomer op 74-jarige leeftijd, zo maakt zijn familie nu bekend.

"Zingen was zijn passie", vertelt zijn dochter Wendy aan Dtv Nieuws. Louis werd in Den Bosch ook wel de ‘Puthuiszanger’ of ‘Louis Waterput’ genoemd. De operazanger stond vaak bij Het Puthuis op de Bossche Markt of was te vinden bij Het Bossche Broek.

"Hij zong voor zichzelf, als mensen het mooi vonden, was dat mooi meegenomen."

Al van kinds af aan was Louis bezig met zingen. Zijn moeder vroeg hem ooit het lied Ave Maria te zingen. Dat deed hij zo mooi, dat daar de passie voor zingen en met name opera is ontstaan. "Hij heeft veel gezongen in zijn leven. Het was altijd op amateurbasis. Hij zong voor zichzelf. Als mensen dat mooi vonden, was dat leuk meegenomen."

En mensen vonden het leuk. De Bosschenaar begon in de stad te zingen bij de bekende waterput op de Markt. "Dat galmde lekker", zegt Wendy lachend. "Op een gegeven moment fietste hij dagelijks in Den Bosch. Hij maakte met iedereen even een praatje. 'Hey Louike', riepen de mensen dan. Als mijn vader thuiskwam, had hij altijd veel verhalen te vertellen." In 2024 kreeg Louis buikpijn. Na een bezoek aan het ziekenhuis werd de diagnose alvleesklierontsteking gesteld. De zanger voelde dat het foute boel was en dat bleek ook: hij had een tumor die operatief werd verwijderd.

"Als mensen nu langs de put lopen, zullen ze zeggen: 'hier stond die zanger toch?'"