Eerste nest Aziatische hoornaar ontdekt in Sterksel

Het eerste nest van de Aziatische hoornaar is gevonden aan de Kievithof in Sterksel.

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In Sterksel is een nest van de Aziatische hoornaar, ook wel geelpoothoornaar genoemd, gesignaleerd. Het nest bevindt zich aan de Kievithof, in de buurt van Kloostervelden.

De Aziatische hoornaar is een invasieve insectensoort die oorspronkelijk uit Azië komt. Deze soort is in Nederland relatief nieuw en wordt gezien als een bedreiging voor de biodiversiteit, omdat ze honingbijen en andere insecten jaagt. Het vinden van een nest is daarom een belangrijk moment voor ecologen en bestrijdingsdiensten.

De exacte locatie van het nest is niet openbaar gemaakt, vermoedelijk om nieuwsgierige bezoekers te voorkomen. Experts zullen het nest waarschijnlijk verwijderen om verdere verspreiding van de hoornaar te voorkomen.

Bewoners van Sterksel en omgeving worden geadviseerd alert te zijn op de aanwezigheid van de Aziatische hoornaar. Deze insecten zijn te herkennen aan hun zwarte lichaam en opvallende gele poten.

Het signaleren van het nest benadrukt de noodzaak van monitoring en snelle actie bij het ontdekken van deze soort. Het is nog onduidelijk of er meer nesten in de regio zijn.