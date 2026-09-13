De Huiskamer van Sterksel viert vijfjarig jubileum

De Huiskamer van Sterksel bestaat vijf jaar en is uitgegroeid tot een bruisende ontmoetingsplek. Vanaf de start, tijdens de coronaperiode, was er behoefte aan gezelligheid en samen koffie drinken. Inmiddels is de Huiskamer vier ochtenden per week geopend.

Gevonden voor jou

De Huiskamer begon vijf jaar geleden met de inzet van enthousiaste gastvrouwen, van wie velen nog steeds vrijwilliger zijn. Het initiatief groeide snel en biedt nu elke ochtend van maandag tot en met donderdag van tien uur tot half één een plek voor sociale contacten. Zowel alleenstaanden als stellen maken graag gebruik van de ontmoetingsplek.

Naast koffie en gesprekken vinden in de Huiskamer verschillende activiteiten plaats. Zo is er een bibliotheek en een zadenbibliotheek gevestigd, wat extra bezoekers trekt. Eens per maand wordt er op maandagochtend voorgelezen aan kleine kinderen, vaak in het gezelschap van (groot)ouders of begeleiders. Ook het Eetpunt draagt bij aan de levendigheid door op donderdag maaltijden te bereiden, voorafgegaan door een kopje koffie in de Huiskamer.

Activiteiten voor jong en oud

De dorpsraad Welzijn organiseert regelmatig activiteiten in de Huiskamer, zoals een muziekbingo. Daarnaast bakken kinderen van de lokale school eens per jaar pannenkoeken, die samen met de gasten worden gegeten. Creatieve evenementen, zoals bloemschikken, worden eveneens meerdere keren per jaar georganiseerd.

De Huiskamer van Sterksel is in vijf jaar tijd uitgegroeid tot een centrale plek waar bewoners samenkomen. Het initiatief blijft zich ontwikkelen en speelt een belangrijke rol in het sociale leven van het dorp.