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Ontdek

Man gewond bij steekpartij in Tilburg, nog niemand aangehouden

Aangepast
Foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink
Foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink

Bij een steekpartij in de Karel Doormanlaan in Tilburg is zondag een man gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De steekpartij gebeurde rond tien voor drie in de middag. Meerdere politie-eenheden en een ambulance kwamen naar de plek van de steekpartij. Er is nog niemand aangehouden. 

"We zijn ter plaatse en doen onderzoek naar wat er is gebeurd. Heb jij iets gezien of beschik je over camerabeelden? Deel dit dan met ons via 0900 8844", zegt de politie. 

  • Foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink
    Foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink
  • Foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink
  • Foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink
  • Foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink
  • Foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink

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