Man gewond bij steekpartij in Tilburg, twee verdachten opgepakt

Bij een steekpartij aan de Karel Doormanlaan in Tilburg is zondagmiddag een man gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft twee verdachten aangehouden.

De steekpartij gebeurde rond tien voor drie in de middag. Meerdere politie-eenheden en een ambulance kwamen naar de plek van het incident. Rond vijf uur werden de twee verdachten opgepakt. "Zij zullen worden verhoord", zegt de politie.

"We zijn ter plaatse en doen onderzoek naar wat er is gebeurd. Heb jij iets gezien of beschik je over camerabeelden? Deel dit dan met ons via 0900 8844."