Wijkraad Mierlo-Hout zoekt kandidaten voor jaarlijkse titels

De wijkraad Mierlo-Hout zoekt kandidaten voor de titels JeugdMierloHoutenaar, MierloHoutenaar van het jaar en Groepering van het jaar. De winnaars worden op 3 januari 2027 bekendgemaakt tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst bij De Koning. Aanmelden kan tot 1 december 2026.

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De wijkraad Mierlo-Hout roept inwoners op om kandidaten voor de jaarlijkse eretitels voor te dragen. Dit jaar is een nieuwe categorie toegevoegd: JeugdMierloHoutenaar. Deze speciale prijs is bedoeld voor jongeren tot 25 jaar die zich bijzonder inzetten voor de wijk en gemeenschap.

Naast de jeugdprijs worden ook de titels MierloHoutenaar van het jaar en Groepering van het jaar uitgereikt. De wijkraad zoekt mensen of groepen die zich met passie en inzet hebben ingezet voor Mierlo-Hout. Denk aan vrijwilligers, verenigingen of buurtinitiatieven die een positieve bijdrage leveren aan de wijk.

Aanmelden kan tot 1 december

Kandidaten kunnen worden aangemeld door inwoners van Mierlo-Hout. Deelnemers moeten in de wijk wonen en zich op een opvallende manier hebben ingezet. Bestuursleden van de wijkraad zijn uitgesloten van deelname. De aanmelding moet een duidelijke motivatie bevatten en contactgegevens van de voorgedragen persoon of groep.

De winnaars worden geëerd met een sculptuur, een oorkonde, een persoonlijk geschenk en een geldbedrag dat besteed mag worden aan een doel binnen de wijk. De feestelijke uitreiking vindt plaats tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst op 3 januari 2027 om één uur ’s middags bij De Koning.

Met deze jaarlijkse verkiezing wil de wijkraad laten zien hoe waardevol de inzet van inwoners is. Samen werkt de gemeenschap aan een beter Mierlo-Hout.