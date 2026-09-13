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Ontdek

Overleden vrouw met steekwond gevonden, man met bloed aan handen meegenomen

Aangepast
Foto: Dave Hendriks/Persbureau Heitink
Foto: Dave Hendriks/Persbureau Heitink

In een appartement aan de Oude Stadsgracht in Eindhoven is zondag een overleden vrouw gevonden. Het slachtoffer had een steekwond. De politie heeft een man met bloed aan zijn handen meegenomen.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Het is niet bekend of de man iets te maken heeft met de overleden vrouw. Er zijn meerdere ambulances en politiewagens naar de Oude Stadsgracht gekomen. De forensische opsporing doet onderzoek. "Alle scenario's staan nog open", zegt de politie. 

  • Foto: Dave Hendriks/Persbureau Heitink
    Foto: Dave Hendriks/Persbureau Heitink
  • Foto: Dave Hendriks/Persbureau Heitink

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