Overleden vrouw met steekwond gevonden, man met bloed aan handen meegenomen

In een appartement aan de Oude Stadsgracht in Eindhoven is zondag een overleden vrouw gevonden. Het slachtoffer had een steekwond. De politie heeft een man met bloed aan zijn handen meegenomen.

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Het is niet bekend of de man iets te maken heeft met de overleden vrouw. Er zijn meerdere ambulances en politiewagens naar de Oude Stadsgracht gekomen. De forensische opsporing doet onderzoek. "Alle scenario's staan nog open", zegt de politie.