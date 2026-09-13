Vrijwilligersonderscheiding voor Toon Kuijken

Toon Kuijken heeft een gemeentelijke onderscheiding gekregen voor zijn jarenlange inzet voor Scouting Bergeijk. Al sinds 1985 is hij betrokken bij de vereniging en heeft hij op verschillende manieren bijgedragen. De uitreiking vond plaats tijdens de jaarlijkse vlooienmarkt, waar Toon zijn laatste dag als vrijwilliger beleefde.

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De vrijwilligersonderscheiding werd zondag uitgereikt door wethouder Bjorn Aarts. Toon Kuijken kreeg deze erkenning voor zijn uitzonderlijke inzet voor Scouting Bergeijk. Al meer dan veertig jaar zet hij zich belangeloos in voor de vereniging en de Bergeijkse gemeenschap.

Toon begon in 1985 als beheerder van de blokhut en was ook medeoprichter van de klus- en poetsploeg. Hij hielp mee met het onderhoud van het gebouw en stuurde maandelijks de poetsploeg aan. In 1986 speelde hij een belangrijke rol bij het inzamelen van sponsorgeld voor een nieuwe blokhut. Een jaar later coördineerde hij de bouw van het gebouw dat nog steeds in gebruik is.

Veertig jaar vlooienmarkt

Naast zijn werk voor de blokhut en de activiteiten van Scouting Bergeijk, speelde Toon een grote rol in de jaarlijkse vlooienmarkt. Hij stond aan de basis van het evenement, dat inmiddels een belangrijke inkomstenbron is voor de vereniging. Toon is al jaren veilingmeester en bracht op 84-jarige leeftijd nog steeds spullen aan de man vanaf de veilingwagen.

De editie van zondag was bijzonder voor Toon. Hij heeft besloten dat dit zijn laatste keer als vrijwilliger bij de vlooienmarkt is. De gemeente Bergeijk sprak met de onderscheiding haar waardering uit voor zijn jarenlange, belangeloze inzet voor de scouting en de gemeenschap.