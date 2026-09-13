Grote brand in leegstaande stal van boerderij in Lierop

In een stal bij een boerderij aan de Herselseweg in Lierop is zondag brand uitgebroken. Meerdere brandweerwagens zijn ter plaatse. Er stonden geen dieren in de stal en niemand is gewond geraakt.

De brand brak rond kwart over zes 's avonds uit in de stal die al langere tijd leeg staat. De brandweer schaalde snel op naar zeer grote brand. "Het achterste deel is uitslaand", laat een woordvoerder van de Veiligheidsregio rond kwart voor acht weten. "De dakplaten bevatten asbest, maar de verspreiding van asbest is vooralsnog alleen op eigen terrein."

De brandweer had in het begin moeite om bij het vuur te komen, omdat de toegang tot het terrein dicht was. Rond tien voor negen was de brand onder controle en werd het sein brand meester gegeven.

Het nablussen zal nog wel een aantal uur duren. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.