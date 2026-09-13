Auto rijdt stoplicht omver en komt tegen hek tot stilstand in Helmond

Een auto is zondag op het Oostende in Helmond van de weg geraakt en tegen een hek gebotst. De bestuurder wordt door ambulancepersoneel nagekeken. Het is niet bekend of hij gewond is geraakt.

De auto raakte van de weg en reed toen een stoplicht op het voet- en fietspad omver. Daarna reed de bestuurder over de tegenliggende rijbaan. Uiteindelijk kwam de auto tegen het hek boven rivier de Aa tot stilstand.

Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is niet bekend.