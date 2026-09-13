Deze mannen uit Vlijmen winnen landelijke brandweerwedstrijd

Elke brandweerploeg verdient natuurlijk een pluim, maar de brandweerpost van Vlijmen dit weekend al helemaal. Ze zijn zaterdag landskampioen geworden tijdens de landelijke brandweerwedstrijden in de klasse 112.

Tijdens werkzaamheden aan een vissersboot ontstond zogenaamd brand in opgeslagen netten en touwen. De brand breidde zich uit naar meerdere gasflessen op het dek. Een van de gasflessen explodeerde en kwam brandend op de kade terecht.

Aan de finale in het Zeeuwse Tholen deden negen vlammende ploegen uit het hele land mee. De teams kregen een uitgebreid scenario voorgeschoteld op het terrein van jachtwerf Duivendijk.

Een medewerker van de boot liep brandwonden op aan zijn handen. Een ander viel na de explosie overboord en raakte buiten bewustzijn. Een collega sprong hem achterna en liep door de explosie gehoorschade op. Op de kade raakte nog iemand met zijn benen bekneld onder een andere boot.

Slachtoffers helpen

Met dit rampscenario moesten de brandweerlieden laten zien wat ze in hun mars hebben. De ploeg uit Vlijmen kwam als tweede tankautospuit aan en kreeg onder andere de brand op de boot en de gasflessen voor zijn rekening. Ook de medewerker met brandwonden en het slachtoffer onder de boot moesten ze helpen.

Na deze oefening kwam de brandende vraag: welke ploeg heeft 't het beste gedaan? En dat zijn dus de mannen uit Vlijmen. De winst werd gevierd met een rondje door Vlijmen, natuurlijk met de sirene aan. Bij de kazerne werd de ploeg feestelijk onthaald door familie, collega's en oud-leden van de brandweerpost.

Ook burgemeester Willemijn van Hees kwam de ploeg persoonlijk feliciteren. Het feestje ging nog tot in de late uurtjes door tot het waakvlammetje uiteindelijk toch echt uitging.

De winnende ploeg bestond uit Youry Kuijs, Aron Kuijs, Marco van de Weijenberg, Wesley van de Weijenberg, Elvin van Vugt en Pim van Falier.