Auto belandt in sloot nadat bestuurder rechtdoor rijdt op rotonde

Een automobilist is zondagavond met zijn auto in de sloot beland naast de rotonde tussen de Markdal en Dorpstraat in Ulvenhout. Door nog onbekende oorzaak reed de bestuurder rechtdoor over de rotonde en eindigde de auto in de plomp.

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De hulpdiensten kwamen ter plaatse. Ambulancepersoneel controleerde de bestuurder op verwondingen, maar die kwam er zonder kleerscheuren vanaf. De auto had minder geluk. Die moest later uit de sloot worden getrokken en is afgevoerd.