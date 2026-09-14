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Auto belandt in sloot nadat bestuurder rechtdoor rijdt op rotonde

De auto reed door op de rotonde en kwam uiteindelijk in de sloot terecht. (Foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink.)
De auto reed door op de rotonde en kwam uiteindelijk in de sloot terecht. (Foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink.)

Een automobilist is zondagavond met zijn auto in de sloot beland naast de rotonde tussen de Markdal en Dorpstraat in Ulvenhout. Door nog onbekende oorzaak reed de bestuurder rechtdoor over de rotonde en eindigde de auto in de plomp.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De hulpdiensten kwamen ter plaatse. Ambulancepersoneel controleerde de bestuurder op verwondingen, maar die kwam er zonder kleerscheuren vanaf.

De auto had minder geluk. Die moest later uit de sloot worden getrokken en is afgevoerd.

De wagen belandde in de sloot, een berger moest eraan te pas komen om de auto weer los te trekken. (Foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink.)
De wagen belandde in de sloot, een berger moest eraan te pas komen om de auto weer los te trekken. (Foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink.)

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