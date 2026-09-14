Auto brandt uit naast tandartspraktijk, politie onderzoekt brand

Een geparkeerde auto is in de nacht van zondag op maandag volledig uitgebrand aan de Grote Spie in Breda. De auto stond naast een tandartspraktijk. De gevel van het pand liep flinke schade op. De politie laat maandagochtend weten uit te gaan van brandstichting.

Rond vijf voor drie vloog de auto, die bij een aantal garageboxen stond geparkeerd, plotseling in brand. De brandweer kwam ter plaatse, maar bij aankomst was de auto al niet meer te redden.

Gesprongen ruiten

Door de hitte van de vlammen raakte ook de gevel van de naastgelegen tandartspraktijk beschadigd. Meerdere ruiten sprongen door de hitte. De brandweer spoot het pand volledig nat om te voorkomen dat het vuur zou overslaan. Dat lukte.

Ook de politie kwam ter plaatse en deed onderzoek naar de brand. In de nacht van zondag op maandag hield de politie alle mogelijke scenario's nog open. Maandagochtend laat de politie weten uit te gaan van brandstichting.

'Niet van tandarts'

De tandartsenpraktijk laat telefonisch desgevraagd weten dat de auto van een buurtbewoner is. Die zou daar zonder toestemming regelmatig parkeren. Een buurtbewoner vult aan: "Je krijgt een middelvinger als je de man aanspreekt dat hij daar niet mag parkeren."

De praktijk is maandag gewoon open, ondanks scheuren in ruiten.