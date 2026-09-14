Auto volledig in vlammen op, politie houdt alle scenario's open

Een geparkeerde auto is in de nacht van zondag op maandag volledig uitgebrand aan de Grote Spie in Breda. De auto stond naast een tandartspraktijk. De gevel van het pand liep flinke schade op. De politie doet onderzoek of er mogelijk sprake is van brandstichting.

Rond vijf voor drie vloog de auto, die bij een aantal garageboxen stond geparkeerd, plotseling in brand. De brandweer kwam ter plaatse, maar bij aankomst was de auto al niet meer te redden.

Gesprongen ruiten

Door de hitte van de uitslaande vlammen raakte ook de gevel van de naastgelegen tandartspraktijk beschadigd. Meerdere ruiten sprongen door de hitte. De brandweer spoot het pand volledig nat om te voorkomen dat het vuur zou overslaan. Dat lukte.

Ook de politie kwam ter plaatse en deed onderzoek naar de brand. In de nacht van zondag op maandag hield de politie alle mogelijke scenario's nog open.